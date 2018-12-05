Депутаты урезали Полежаевский парк на 4 га. Ранее там собирались строить спортивный комплекс

На заседании Законодательного собрания депутаты одобрили поправку Сергея Никешина, которая сокращает площадь Полежаевского парка на 4 га. Ранее глава комитета по спорту анонсировал появление в Красносельском районе спортивного комплекса.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 5 декабря, принятая поправка в закон о зеленых насаждениях общего пользования устанавливает площадь парка 148,7 га, тогда как в первом чтении речь шла о 152,1 га. При этом в действующей редакции закона площадь составляет 145 га.

О том, что депутаты намерены уменьшить площадь парка на Петергофском шоссе, «Фонтанка» рассказывала в октябре. В августе комиссия по Генплану рассмотрела предложение о создании в парке спортивного комплекса, которое внес представитель профильного комитета. Тогда сообщалось, что отношение к проекту имеет спортсмен и депутат Госдумы Николай Валуев. Представитель КГИОП был единственным, кто проголосовал против проекта, напомнив, что парк находится в зоне охраняемых ландшафтов. Комиссия постановила рассмотреть вопрос, признав, что требуются изменения в законодательстве.

Напомним, ранее в парке уже построили храм Святой Нины без разрешения Госстройнадзора.