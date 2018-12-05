Порошенко назвал дату объединительного церковного собора на Украине — 15 декабря

Объединительный собор, который должен создать «независимую» Церковь на Украине, назначен на 15 декабря. Об этом в Twitter написал президент страны Петр Порошенко.

«Объединительный собор, который должен провозгласить создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине, утвердить ее устав и избрать предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни», — написал Порошенко 5 декабря.

Он добавил, что Константинопольский патриарх Варфоломей подписал письма с приглашениями к иерархам так называемого Киевского патриархата, Автокефальной церкви (обе считаются в православном мире раскольническими) и Украинской церкви Московского патриархата, чтобы принять участие в этом «историческом мероприятии».

Об’єднавчий Собор, який має проголосити створення Автокефальної Помісної Православної Церкви в Україні, затвердить її статут та обере предстоятеля, відбудеться 15 грудня 2018 року в Святій Софії, яка протягом століть була центром українського релігійного життя. — Петро Порошенко (@poroshenko) 5 декабря 2018 г.

Накануне украинские СМИ узнали о том, что возглавлять новую религиозную структуру будет митрополит, который будет подчиняться Константинопольскому патриарху. С Фанаром будут согласовывать статуты монастырей, канонизацию святых и другие основополагающие вопросы.

При этом подавляющее большинство представителей канонической Церкви принимать участие в соборе не собирается, в связи с чем на архиереев УПЦ МП идет давление — священнослужителей вызывают на допросы, у них проводят обыски в рамках уголовных дел о разжигании межрелигиозной розни.