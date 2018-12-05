«Яндекс» и «Газпром-медиа» пошли на мировую. Поисковик будет бороться с пиратством

Входящие в российский медиахолдинг «Газпром-медиа» телеканалы и «Яндекс» заключили мировое соглашение по иску о нелегальном контенте, который медиаструктуры требовали удалить из выдачи поисковика.

Стороны решили пойти на такой шаг после подписания так называемого антипиратского меморандума, в рамках которого «Яндекс» согласился удалять спорный контент без решения суда. Об этом 5 декабря сообщает «Медуза» со ссылкой на представителя истца. Телеканалы холдинга «Газпром-медиа», в свою очередь, отказались от всех претензий к поисковику.

Напомним, что 28 августа стало известно о возможной блокировке сервиса «Яндекс.Видео», с которого необходимо было за три дня удалить спорный контент. Ранее российские ТВ-медиа отказались от сотрудничества с «Яндексом» и сняли свои прямые трансляции с его главной страницы. В бойкотном порыве объединились «Газпром-медиа», «Национальная медиа группа» и Первый канал. 24 августа Мосгорсуд удовлетворил иск ТНТ, ТВ-3, 2×2 и «Супер» и обязал «Яндекс» удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с контентом этих каналов. «Яндекс» выполнил требования, удалив ссылки на видеоролики «Газпром-медиа», которые распространяли пираты. По словам пресс-службы поисковика, это сделано для того, чтобы не доставлять неудобств пользователям и минимизировать риск возможной блокировки. При этом ранее поисковик назвал претензии к его сервису «необоснованными и не соответствующими законодательству». 1 ноября «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler и правообладатели подписали так называемый антипиратский меморандум.