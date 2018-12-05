Депутат Госдумы предложил освободить от транспортного налога старые и дешёвые машины

В Госдуме предложили послабление для российских автомобилистов «с невысоким уровнем благосостояния». Депутат от партии ЛДПР Василий Власов обратился к главе Минпромторга РФ с инициативой отменить транспортный налог на машины старше 10 лет и рыночной стоимостью менее 1 миллиона рублей.

Как передает 5 декабря агентство городских новостей «Москва», в распоряжении которого оказался текст обращения, депутат отмечает, что из-за невысокого уровня благосостояния большей части населения страны люди вынуждены покупать автомобили с пробегом – их продажи в России в несколько раз превышают показатели новых авто. При этом средний возраст проданных подержанных машин в стране превышает 10 лет.

«Рассматривая комплексно этот вопрос, можно сделать вывод, что покупая авто такого возраста, потребитель не намеревается активно его эксплуатировать. В данном случае авто ему нужно, чтобы изредка им пользоваться в исключительных случаях. Облагая такие авто налогом, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния», – говорится в обращении.