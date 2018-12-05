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Общество
05.12.2018 10:59
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Поддерживать региональных операторов по обращению с отходами будет госкомпания. На ее создание готовы выделить 75 млрд

На деятельность публично-правовой компании (ППК) по переработке и утилизации мусора из федерального бюджета будет выделено 75 миллиардов, втрое больше должен вложить бизнес. Госструктура займется тарифами, территориальными схемами, законами и просвещением населения. 

О создании ППК изданию РБК сообщил первый заместитель министра природных ресурсов Денис Храмов. По его словам, точный функционал компании пока не определен, проект указа о ее создании рассматривает аппарат президента. Храмов уточнил, что начать работу ППК планируется до конца 2019 года, подчиняться она будет Минприроды. 

На 75 миллиардов бюджетных средств планируется привлечь 225 миллиардов от бизнеса. Создание системы переработки мусора на основе государственно-частного партнерства предполагает проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», ППК в ней должна стать компанией-интегратором. 

Как пишет издание, потенциальными инвесторами ППК являются компании «Лидер» (крупнейший акционер — НПФ «Газфонд»), группа ВИС Игоря Снегурова и «Еврохим» Андрея Мельниченко. 

«Это не подмена регионального оператора или единый федеральный оператор, который придет и выстроит всех для работы под одну дудку. При этом это не просто компания, которая будет заниматься нормотворчеством. Она может стать и совладельцем строящихся мощностей», — цитирует РБК Храмова.

Чиновник рассчитывает, что создание компании позволит увеличить процент утилизации твердых бытовых отходов до 36 к 2024 году. Сейчас этот показатель – 4%. 

Российские регионы с 1 января 2019 года должны выбрать на своих территориях единого мусорного оператора и создать территориальные схемы обращения с мусором. Для Москвы, Петербурга и Севастополя депутаты Госдумы предложили трехлетнюю отсрочку. Конкурс в Северной столице на 80 миллиардов по 2 лотам выиграло МПБО-2, предприятие должно заключить договоры со всеми УК и ТСЖ города на Неве.

 

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