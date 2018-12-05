Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.

Выпуск облигаций ООО «Ипотечный агент БСПБ2» был размещен 3 декабря 2018 на ПАО Московская биржа среди широкого круга инвесторов. Организатор сделки и размещения – АО ВТБ Капитал. Расчетным агентом и банком счета выступает АО «Райффайзенбанк», резервным сервисным агентом – АО «КБ ДельтаКредит». Юридическое сопровождение сделки осуществляло Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Соорганизатором размещения выступило АО ИФК «Солид». Бумаги обеспечены залогом ипотечного покрытия, в состав которого входят ипотечные кредиты.

Для портфеля кредитов, включенных в ипотечное покрытие, характерно низкое значение средневзвешенного отношения суммы кредита к стоимости залога – 32,25%. На сегодняшний день данный показатель ниже среднерыночного.

После тщательного анализа структуры сделки, ее участников, качества кредитов и внутренних процедур Банка, российское рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг, отражающий его высочайшее качество, на уровне ААА(ru.sf).

Эмитированные ипотечные ценные бумаги соответствуют всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.

Заместитель председателя Правления Банка «Санкт-Петербург» Владимир Реутов: «Для нас это вторая сделка и, несомненно, успешная. В процессе её подготовки Банк приобрел значительный опыт, который даст нам возможность и в будущем привлекать структурное фондирование на регулярной основе. Привлеченные средства позволят Банку оставаться активным участником ипотечного рынка, улучшая качество жизни россиян и способствуя развитию экономики России».

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

АО «Райффазенбанк» лицензия Центрального банка №3292 от 17.02.2015г.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

АО ВТБ Капитал лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00059 от 06.03.2002

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