В Петербург съезжаются ВИПы. Заезды на ЗСД перекрывали, КАД стоит до сих пор
Автомобилистам Петербурга снова придётся потерпеть: в город съезжаются высокие гости.
Утром 5 декабря получасовые заторы образовались на южных подъездах к ЗСД. На Автомобильной улице заезд на ЗСД был закрыт примерно с 10 часов на 15-20 минут, встала «мёртвая пробка», жалуются горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На внутреннем кольце КАД пробка перед развязкой с ЗСД выросла до Московского шоссе (6,5 километра) и до сих пор окончательно не рассосалась. Кроме того, по словам читателей «Фонтанки», ненадолго перекрывали «правительственную магистраль» Каменноостровский проспект.
Завтра, 6 декабря, в Санкт-Петербурге, по данным Кремля, пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента Владимира Путина, а также состоится неформальная встреча глав государств – участников СНГ. Некоторые гости прибывают уже сегодня, например о своей поездке рассказал в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.
В целом движение в Петербурге сегодня в норме – максимальная загруженность дорог, по данным «Яндекс.Пробок», утром, то есть к 10 часам, составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.
Наиболее загруженные магистрали утром: Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (7 баллов). На одной магистрали был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).
Крупнейшими пробками к 10:00 стали:
- 9:59, внешняя сторона КАД, 7,3 км, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 40 минут.
- 9:59, внутренняя сторона КАД, 6,5 км, от Московского шоссе до Дачного проспекта. Пробка продержалась 10 минут.
- 9:03, проспект Косыгина, Заневский проспект, проспект Энергетиков, 5,4 км, от улицы Коммуны до Якорной улицы. Пробка продержалась 1 час 40 минут.
- 8:53, Петергофское шоссе, проспект Стачек, 5,1 км, от улицы Доблести до Кронштадтской площади. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.
- 9:15, улица Руставели, Пискаревский проспект, 4,8 км, от Северного проспекта до проспекта Маршала Блюхера. Пробка продержалась 2 часа 10 минут.