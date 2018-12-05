В Петербург съезжаются ВИПы. Заезды на ЗСД перекрывали, КАД стоит до сих пор

Автомобилистам Петербурга снова придётся потерпеть: в город съезжаются высокие гости.

Утром 5 декабря получасовые заторы образовались на южных подъездах к ЗСД. На Автомобильной улице заезд на ЗСД был закрыт примерно с 10 часов на 15-20 минут, встала «мёртвая пробка», жалуются горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На внутреннем кольце КАД пробка перед развязкой с ЗСД выросла до Московского шоссе (6,5 километра) и до сих пор окончательно не рассосалась. Кроме того, по словам читателей «Фонтанки», ненадолго перекрывали «правительственную магистраль» Каменноостровский проспект.

Завтра, 6 декабря, в Санкт-Петербурге, по данным Кремля, пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента Владимира Путина, а также состоится неформальная встреча глав государств – участников СНГ. Некоторые гости прибывают уже сегодня, например о своей поездке рассказал в Facebook президент Молдовы Игорь Додон.

В целом движение в Петербурге сегодня в норме – максимальная загруженность дорог, по данным «Яндекс.Пробок», утром, то есть к 10 часам, составила 7 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженные магистрали утром: Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Индустриальный проспект – проспект Большевиков к Шафировскому (8 баллов), шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (7 баллов). На одной магистрали был отмечен необычно плотный трафик, не характерный для данного времени. Это шоссе Революции – Рябовское шоссе в центр (7 баллов, что на 2 балла выше обычного).

Крупнейшими пробками к 10:00 стали: