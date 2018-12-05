Малобродского госпитализировали. Заседание по делу «Седьмой студии» перенесли

Театральный продюсер Алексей Малобродский, который проходит обвиняемым по делу «Седьмой студии», был доставлен в московский кардиоцентр имени Мясникова в тяжелом состоянии. В связи с этим сегодняшнее заседание в Мещанском суде перенесли.

Эту информацию 5 декабря ТАСС подтвердила адвокат Ксения Карпинская. Она приехала на очередное рассмотрение уголовного дела, но в начале заседания попросила о переносе из-за состояния продюсера. Мещанский суд выбрал 10 декабря новой датой слушаний.

10 мая Малобродскому также потребовалась медицинская помощь, причем прямо в зале суда. 12 мая его перевели из реанимации в кардиологию. После этого было принято решение изменить ему меру пресечения ареста на подписку о невыезде.

Напомним, дело «Седьмой студии», по которому задержаны также режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бухгалтер Нина Масляева, а также директор Российского академического молодежного театра и экс-глава департамента господдержки Минкультуры Софья Апфельбаум, было возбуждено 23 мая 2017 года. Все его фигуранты обвиняются в мошенничестве с 133 миллионами рублей бюджетных средств в период с 2011 по 2014 год. Деньги предназначались на реализацию культурного проекта «Платформа».