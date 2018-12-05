Максимальный штраф за выход на лед в Петербурге повысят до пяти тысяч рублей

Несанкционированные прогулки и поездки по льду в Петербурге будут стоить нарушителям дороже. Законодательное собрание приняло в первом чтении поправку в закон об административных нарушениях, повысив штраф с двух до пяти тысяч рублей. Об этом корреспондент «Фонтанки» сообщает 5 декабря из Мариинского дворца.

«В последнее время наблюдаем достаточно скачкообразный рост как нарушений, так и количества трагических случаев», – прокомментировал автор поправки Александр Тетердинко. Парламентарий привел данные, согласно которым в 2015 году по этой статье не было составлено ни одного постановления об административном правонарушении, в 2016 году – 29 постановлений.

Прошлой зимой на водных объектах произошли 42 происшествия различной степени тяжести, и четыре человека погибли, провалившись под лед.