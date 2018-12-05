Волонтёрам-спасателям раздали гранты. Петербуржцы не остались в стороне

На Международном форуме добровольцев, который стал итоговым мероприятием Года добровольцев в России, объявили победителей Всероссийского грантового конкурса «Траектория поиска», направленного на поддержку добровольческих поисково-спасательных отрядов. В финал вышли семь отрядов, в том числе из Петербурга.

Конкурс организовал благотворительный фонд «Система» в партнерстве с поисковым отрядом «Лиза Алерт», Роспатриотцентром и Ассоциацией волонтерских центров. Он стал частью масштабной исследовательской инициативы «Одиссея», созданной фондом с целью поиска технологических решений для преодоления социально значимых проблем. В 2018–2019 годах инициатива нацелена на решение проблемы поиска людей, пропавших в лесах.

Всего на конкурс подали заявки отряды из 30 регионов России. Победителями стали добровольцы-поисковики из Нижнего Новгорода, Твери, Камчатского края, Новосибирска, Красноярска, Великого Новгорода. Также финалистом стало объединение добровольных спасателей «Экстремум» из Петербурга. Между ними распределили грантовый фонд, который составил более двух миллионов рублей. Победители получили от 177 тысяч до 350 тысяч рублей.

По словам организаторов конкурса, грантовая поддержка – это движение вперёд для большинства волонтёрских поисковых отрядов. «Денежные средства можно потратить на закупку необходимого организации оборудования или расходных материалов, оплату транспортных услуг, напрямую связанных с поисково-спасательными работами, или на проведение публичных просветительских мероприятий, которые могут привлечь внимание общественности к проблеме поиска пропавших людей», – сказали в благотворительном фонде «Система».

«Гранты — это единственный шанс пополнить наше оборудование и развиваться. Последний грант на оборудование для лесных поисков мы выигрывали несколько лет назад. За это время техника изнашивается, поэтому возможность её обновить – это очень важно. На полученный грант мы планируем закупить навигаторы, в том числе специальные навигаторы для работы с собаками. Это такое устройство, которое позволяет в режиме реального времени отслеживать, где работает собака. Например, по навигатору можно увидеть, что она лает (даже если её не слышно), подавая сигнал о том, что где-то там лежит человек, которого собака нашла», – рассказал о планах председатель коллегии объединения добровольных спасателей «Экстремум» Борис Лейтес.