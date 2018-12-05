В России предложили ввести платежные каникулы по ипотеке для потерявших работу заемщиков

Разрешить россиянам «брать паузу» при выплате ипотеки предложил Центробанк. Выступая 4 декабря в Совете Федерации, первый зампред ЦБ Сергей Швецов сообщил о том, что подготовлены поправки в закон «О потребительском кредите (займе)».

Как рассказал Швецов, граждане РФ в возрасте до 30-35 лет стали гораздо чаще менять место работы, и не всегда по своей воле. Пока человек ищет другое место, выплачивать жилищный кредит проблематично. А период поиска может длиться три-шесть месяцев.

«Надо включить такой опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, как потеря работы или несчастный случай, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке, по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме, объявлял банку о моратории на текущие выплаты», – цитирует представителя Банка России ТАСС.

ЦБ предлагает разрешить отсрочку тем, у кого сумма займа не превышает 10 млн рублей, а с момента оформления ипотеки прошло более года. Также среди требований к заемщику – период просрочки по платежу не должен превышать 60 дней подряд. При этом среднемесячный доход семьи, рассчитанный за три месяца, должен снизиться минимум на 30%.

Механизмом реструктуризации, по задумке регулятора, заемщики смогут воспользоваться лишь однократно.

В октябре объемы выдачи ипотеки в России выросли на 40% к октябрю-2017. Задолженность с просрочкой более 90 дней составляет 1,89%, что на 0,11 процентных пункта ниже рекордных показателей, зафиксированных в сентябре 2014 года.