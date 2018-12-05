ЦБ обязал банки проверять клиентов из строительного бизнеса по публикациям в прессе

Центробанк предупредил участников рынка, что с января 2019 года он будет более пристально следить, насколько тщательно банки осуществляют процедуры комплаенса (контроля) в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и сферы услуг. Об этом 5 декабря пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора.

​«Банки должны не только запрашивать информацию у клиентов, но и проверять их по всем открытым источникам, даже в прессе, и внести ради этого коррективы в собственные процедуры комплаенса», — описывает издание указание Центробанка.

Регулятор намерен со следующего года при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка учитывать, насколько эффективно он пресекает сомнительные операции.

Согласно данным Центробанка, по итогам первого полугодия 2018 года в лидерах среди потребителей теневых услуг оказались строительная отрасль с долей 30% и оптово-розничная торговля с долей 33%.