Склад с бумагой на Латышских Стрелков потушили. Пожарные работали всю ночь

Спасатели закончили работать на складе в Невском районе Петербурга к утру 5 декабря. Пожар на складе с бумагой полностью ликвидирован.

Как сообщает региональное управление МЧС, последний пожарный расчет уехал от 29 дома по улице Латышских Стрелков в половине седьмого.

На месте с десяти часов вечера предыдущего дня работали 74 огнеборца. Пожару ближе к полуночи был присвоен третий из пяти возможных номеров сложности, его площадь заняла две тысячи квадратных метров. К двум часам ночи ранг был снижен до первого номера, информация о пострадавших в МЧС не поступала.

Помещение, как ранее писала «Фонтанка», арендовала компания «Магнапак», она занимается упаковкой в термоусадочную пленку.