В Петербурге открылось ещё одно отделение интенсивного ухода для молодых людей со множественной инвалидностью

В Психоневрологическом интернате № 7 открылось отделение интенсивного развивающего ухода для молодых людей с инвалидностью. Это третье подобное отделение в Петербурге.

5 декабря в торжественной обстановке в ПНИ № 7 открыли отделение, которое позволит облегчить жизнь молодым людям со множественными нарушениями психического и физического развития. Здесь будут находиться воспитанники детских домов-интернатов, которым уже исполнилось 18 лет. По достижении этого возраста молодые люди должны покинуть стены детдома и отправиться в учреждения для взрослых. Но для многих из них резкая смена обстановки порой оборачивается трагедией. Отделение интенсивного развивающего ухода призвано обеспечить постепенный переход, чтобы воспитанники детдомов смогли адаптироваться к новым условиям жизни.

Новое отделение рассчитано на 25 мест. Это 5 меблированных комнат, в каждой из которых есть обеденная зона, сухой бассейн, место для песочной терапии, пузырьковая колонна, детская сенсорная дорожка, приборы для создания световых эффектов и многое другое. Для персонала были проведены тренинги по работе с новыми постояльцами. Кроме того, планируется использование нового направления – тьюторская практика. В инклюзивном образовании тьютор – это специалист, который организует условия для успешной интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную и социальную среду.

Первое подобное отделение было открыто в Старом Петергофе в ПНИ №3. Именно руководство этого учреждения и сотрудники благотворительной организации «Перспективы» долгое время добивались его открытия. Здесь понимали всю сложность переезда «тяжёлых» детей из дома-интерната во взрослый ПНИ, но без поддержки властей организовать работу такого отделения было невозможно. Власти прислушались: по поручению вице-губернатора Анны Митяниной комитет по соцполитике создал пилотный проект, в рамках которого открылось отделение интенсивного ухода сначала в ПНИ № 3, а позже – в ПНИ № 10.