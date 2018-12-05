Напавшего с топором на школу в Бурятии подростка признали невменяемым

Бывшего ученика школы №5 города Улан-Удэ, который в январе устроил нападение на учебное заведение, признали невменяемым. Об этом 5 декабря сообщили в Следственном комитете.

По версии следствия, 19 января девятиклассник Антон Б. напал на с топором на учителя и семиклассников, а также устроил пожар в кабинете при помощи бутылок с зажигательной смесью. Ранения получили трое школьников и учитель.

Уголовное дело в отношении несовершеннолетнего ученика передано в суд.

Последнее громкое нападение на учебное заведение в России произошло в октябре в Керчи. 18-летний студент колледжа Владислав Росляков убил 20 человек и ранил около 50, сам он также был найден мертвым.

4 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о блокировке информации, склоняющей детей к преступлениям и самоубийству. Закон направлен против сообществ, посвященных массовому убийству в школе «Колумбайн» в Колорадо в 1999 году.