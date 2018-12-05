Теплоэнергетики закончили работы на Десантников. Трубопровод обновили на семь метров

Сварочные работы после замены дефектного участка теплосети закончили аварийщики к утру 5 декабря. Почти сотню домов подключают к отоплению.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», трубу закопали обратно в землю возле 22 дома по улице Десантников к семи утра среды, 5 декабря. Заменить пришлось семь метров аварийной теплосети. Сейчас потребителей подключают обратно к магистрали.

Течь дала труба полуметрового диаметра накануне днем. Авария сказалась на теплоснабжении в 94 домах.