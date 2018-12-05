«Деликатный геополитический нюанс». Россия отказалась от поставок берегового ракетного комплекса в Азербайджан

Россия отказалась от поставок берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» в Азербайджан. Причина в рисках, которые он может представлять для безопасности кораблей Каспийской флотилии, пишет 5 декабря «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, интерес к БРК у Баку появился в 2014 году. Контракт предполагал поставку небольшой партии БРК и нескольких десятков ракет 3М24, которые являются экспортной версией ракет X-35Э. Расчеты показали, что даже экспортная модификация ракет несет угрозу находящимся в российских территориальных водах кораблям Военно-морского флота России.

«Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана», — заявил один из военных источников издания. Источник также отметил, что тема поставок «Бала» азербайджанским военным пока не обсуждается в принципе из-за «весьма деликатного геополитического нюанса». Так как в последние годы ракету типа Х-35 модернизировали не только на поражение морских целей, но еще и земных, Москва не хочет, чтобы Баку применял это оружие в Нагорном Карабахе, отметил собеседник «Коммерсанта».

В Минобороны изданию не смогли оперативно ответить. В Федеральной службе по военно-техническом сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» от комментариев отказались.