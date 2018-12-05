Полицейские Калининского района нашли нужную игрушку. С точки зрения МРОТ они вменили хозяину сверхдоходы

В Петербурге опытного мужчину обвинили в серии нападений на микрофинансовые организации. Пластиковое оружие отобрали, а «Фонтанка» подсчитала рентабельность его решения.

По информации нашего издания, оперативники уголовного розыска Калининского района фактически через сутки встретились с петербуржцем, который напугал вечером 2 декабря кассира микрофинансовой организации на проспекте Просвещения, 86. Видео нападения «Фонтанка» опубликовала накануне.

Если читатели встречались с ним при подобных обстоятельствах, то их звонков ждут в полиции.

Им оказался 44-летний Антон Лебедев, ранее уже осужденный в Выборгском районе города за разбойное нападение. То, чем он пугал девушек, тоже изъяли. Теперь у полиции есть пластмассовый игрушечный пистолет.

Помимо этого эпизода, ему предъявляют еще две аналогичные истории. Это налет в тот же день, 2 ноября, на офис «Деньги в руки» на улице Уточкина в Приморском районе и ограбление 27 ноября кассы «Просто деньги» на Липовой аллее. В первом случае он вынес 3 тысячи рублей, во втором – 80 тысяч.

Так что в сумме гражданин за месяц заработал 89,5 тысяч рублей, что, безусловно, кратно превосходит МРОТ 2018 года. Но он имеет еще и задержание с сомнительными перспективами, что оформили ему в Следственном управлении Калининского района.