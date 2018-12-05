Карманники прошлись по одному из городских музеев. Иностранцы подсчитывают миллионный ущерб

Более миллиона рублей списали с карты бразильянки, пока она осматривала в Петербурге эрмитажные залы. Еще одна иностранка лишилась портмоне с крупной суммой наличных в главном музее города.

Как стало известно «Фонтанке», кошелек уроженка Бразилии не нашла в сумке около полудня 4 декабря, в это время туристка находилась в одном из залов Эрмитажа. Позже с ее карты списали деньги, 28-летняя туристка заявила об ущербе более чем в миллион рублей.

В это же время исчезло портмоне и из сумки 67-летней иностранки, гулявшей по музею. У нее в кошельке лежали наличные, 29 тысяч рублей.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела.