«Иначе будут последствия и боль». Госдеп США призвал Россию освободить украинских военных моряков

Государственный департамент США в очередной раз призвал российские власти освободить украинских военных моряков, задержанных в Черном море вблизи Керченского пролива. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Госдепа на брифинге 4 декабря.

«Я хочу, чтобы русские восприняли послание о том, что они должны освободить экипажи, иначе будут последствия и боль будет только нарастать со временем», — цитирует чиновника 5 декабря РБК.

«И последнее, что я хотел бы сказать. Я думаю, что русские воспримут это послание. Но если они этого не сделают, им должно быть совершенно ясно, что до тех пор, пока они удерживают экипажи, мы будем продолжать повышать цену, которую им придется заплатить. Они должны освободить экипажи, вернуть корабли, это не тот вопрос, который мы выпустим из зоны нашего внимания», — добавил он.

Госдеп в очередной раз призвал страны Европы отказаться от строительства газопровода «Северный поток-2». Представитель ведомства заявил, что инцидент в Керченском проливе должен напомнить Европе о том, что этот проект — «плохая идея».

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина готовит иск в Международный суд ООН об ответственности России в связи с инцидентом в Керченском проливе.

25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. ФСБ заявила, что они нарушили государственную границу России. При задержании был применен таран и огонь на поражения, три украинских моряка получили ранения. Экипажи кораблей были решением суда в Симферополе арестованы и этапированы в Москву. Им предъявили официальные обвинения в нарушении границы.

Украинская сторона обвинила Россию в агрессии. В Киеве заявили, что Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России и Украины по договору 2003 года, проход по которым для судов этих стран свободный и не требует согласования.