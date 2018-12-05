«Удар по правовой защите религиозной свободы». В РПЦ ответили на отказ ЕСПЧ пересмотреть дело Pussy Riot

Отказ Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) пересмотреть решение по делу участник панк-группы Pussy Riot является ударом по правовой защите религиозной свободы в Европе. Об этом 5 декабря заявил представитель Русской православной церкви (РПЦ) при Совете Европы игумен Филипп.

«Теперь это решение является окончательным. Однако, по моему мнению, оно наносит удар по правовой защите религиозной свободы в Европе», — цитирует комментарий игумена на отказ пересмотреть аппеляцию России РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Представитель РПЦ подчеркнул, что данное решение ЕСПЧ можно расценивать как поддержку проведения акций нерелигиозного характера в местах религиозного поклонения, без согласия общин, которые владеют данными объектами.

Игумен добавил, что таким образом ЕСПЧ «защитил свободу небольшой группы граждан за счет свободы миллионов других граждан». По его словам, если бы дело отправили на пересмотр, в его обсуждении могли бы поучаствовать как российские, так и иностранные правозащитные организации, озабоченные нарушениями прав верующих в странах Европы.

Ранее комиссия из пяти судей ЕСПЧ отказалась от пересмотра дела Pussy Riot и не стала выносить его на рассмотрение Большой палаты. Адкокат Ирина Хрунова, представляющая интересы панк-группы, сказала «Интерфаксу», что данное решение является основанием для отмены приговора участницам Pussy Riot за панк-молебен в Храме Христа Спасителя в 2012-ом.

Кроме того, таким образом вступило в силу решение ЕСПЧ, вынесенное в июле. Тогда суд обязал власти России выплатить двум участницам группы, Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой, компенсации в размере €16 тыс. Еще €5 тыс. ЕСПЧ присудил третьей участнице акции, Екатерине Самуцкевич. Также Россию обязали выплатить активисткам Pussy Riot €11,7 тыс. в качестве компенсации за судебные издержки.