Число рейсов между Петербургом и Хельсинки увеличится до четырех

Финская авиакомпания Finnair, которая является единственным авиаперевозчиком между Петербургом и Хельсинки, увеличит количество рейсов между городами в год 55-летия этого направления.

Как сообщили в компании, с 31 марта 2019 года ежедневно будет четыре перелета в каждом направлении. Сейчас Finnair выполняет 20 рейсов в неделю.

Из Хельсинки в Санкт-Петербург дополнительные рейсы будут отправляться с понедельника по субботам в 11:50 и в воскресеньям — в 12:25, а вылетать из Санкт-Петербурга — в 13:35 и 14:10 соответственно.

Дополнительные рейсы появятся и на маршруте Хельсинки – Москва. Таким образом, Finnair будет летать в Петербург 27 раз в неделю, а в Москву – 28.

«Мы рассчитываем на увеличение пассажиропотока на российских маршрутах. Решение о вводе дополнительного рейса на маршруте Хельсинки – Москва и увеличение числа кресел на маршруте Хельсинки – Санкт-Петербург полностью себя оправдало», — отметила глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева. В 2018 году авиакомпания увеличила число кресел на петербургском направлении на 40%, на московском – на 30%.

Напомним, в октябре из российской столицы в финскую начал доставлять пассажиров лоукостер «Победа». Также это направление обслуживает «Аэрофлот». Всего выполняется до 7 рейсов в день.