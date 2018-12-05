Ранг пожара на Латышских стрелков понижен до первого номера

Ранг пожара на складе в Невском районе Петербурга понижен до первого номера, а это значит, что сотрудники МЧС приблизились к локализации огня. Об этом 5 декабря сообщается на сайте ведомства.

О возгорании на Латышских стрелков 29/4 пожарные узнали около десяти часов вечера. В кратчайшие сроки ранг пожара был повышен с первого до третьего (всего их пять). Огонь охватил 2 000 квадратных метров, с ним боролись более 160 сотрудников МЧС. Очевидцы в соцсетях сообщили, что в зоне пожара развёрнута лаборатория, специалисты которой измеряют концентрацию вредных примесей в воздухе. По последним данным, в горящем складе помимо бумаги находился пластик. В помещении место под свою продукцию арендовала компания "Магнапак", которая занимается производством и продажей термоусадочной плёнки.