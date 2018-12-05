Пожар в Невском районе тушат более 160 сотрудников МЧС. На складе помимо бумаги может гореть пластик

Пожарные продолжают бороться с огнём в Невском районе Петербурга. К тушению склада на Латышских стрелков, 29/4 привлечено уже более 160 сотрудников МЧС.

Уточнённые данные 5 декабря передают РИА Новости.

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Оперативный комментарий от ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти "Фонтанке" получить не удалось. Очевидцы в соцсетях сообщают, что в зоне пожара развёрнута лаборатория, специалисты которой измеряют концентрацию вредных примесей в воздухе. По последним данным, в горящем складе помимо бумаги находился пластик. В помещении место под свою продукцию арендовала компания "Магнапак", которая занимается производством и продажей термоусадочной плёнки.