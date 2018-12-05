Площадь пожара на Латышских стрелков увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Жители окрестных домов жалуются на запах дыма

Огонь на складе в Невском районе Петербурга не собирается стихать. Площадь пожара на Латышских стрелков, 29 за час увеличилась с 350 до 2 000 квадратных метров.

Об этом 5 декабря пишут РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. Напомним, пожар на складе с бумажной продукцией начался около десяти вечера 4 декабря.Постепенно ранг пожара был повышен до третьего номера (всего их пять). Жители окрестных домов сообщают в соцсетях о едком запахе дыма.