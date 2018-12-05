Климкин рассказал о «лучшей санкции» против России

Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что стало бы «лучшей санкцией» против российской стороны. Об этом пишет «Европейская правда».

По словам министра, в связи с инцидентом в Керченском проливе нельзя ввести санкционные ограничения только против руководства флота России и береговой охраны.

«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток — 2» и о том, что это была бы лучшая санкция против России», — сказал Климкин.

Он добавил, что также обсуждалась возможность закрытия для российских кораблей портов других страх. При этом Климкин заметил, что конкретные меры против России в связи с произошедшим являются вопросом для дальнейших дискуссий.

Ранее Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ Германии от «Северного потока — 2» навредил бы Украине.