"Теплосеть" заварила опасную трубу на Васильевском острове

Специалисты "Теплосети" завершили ремонтные работы в Василеостровском районе Петербурга. Ненадёжную сеть в районе дома №29 на 6-й линии В.О. доварили к девяти вечера 4 декабря, в настоящий момент циркуляция горячей воды восстанавливается. В ближайшее время тепло вернётся в дома замерзающих жителей.

Ранее в АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" сообщали, что парение у 29 дома было обнаружено при плановом объезде территории. Ремонт на трубопроводе диаметром 250 мм начался с утра, в зоне дефекта находились более сотни зданий.

За последние сутки в Северной столице резко потеплело: с -8 градусов столбик термометра поднялся до +2 °C. Это меняет нагрузку на трубопроводы, что увеличивает вероятность технологических нарушений. В связи с чем «Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенной готовности.