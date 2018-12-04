Массовая авария на Невском мосту закончилась плачевно для водителя "Ниссана" - он пробил головой лобовое стекло

Массовым ДТП окончилась спешка автомобилистов в Невском районе Петербурга. Сразу пять машин столкнулись на Невском путепроводе, не обошлось без пострадавших.

Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, пять легковых авто встретились на магистрали в 21:50 4 декабря. Судя по комментариям очевидцев в соцсетях, водителей подвели спешка и "каша" на дороге. Меньше всего повезло 37-летнему мужчине за рулём "Ниссана" – пробив головой лобовое стекло, с места ДТП он уехал на "скорой" в тяжёлом состоянии.