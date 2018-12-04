На улице Латышских стрелков горит склад с бумагой. Огонь уже поглотил 350 квадратных метров

Огонь охватил склад в Невском районе Петербурга вечером 4 декабря. Как сообщает ГУ МЧС России по городу и области, горит помещение на Латышских стрелков, 29 с бумажной продукцией внутри. Пламенем охвачено более 350 квадратных метров. Ранг пожара пожара повышен до третьего номера (всего их пять).

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около десяти часов вечера. Пока сотрудникам МЧС не удаётся справиться с огнём. В тушении задействованы 7 пожарных машин и 25 человек личного состава. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.