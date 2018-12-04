УЕФА перенес матч Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Лионом" в Киев

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести матч Лиги чемпионов между украинским "Шахтером" и французским "Лионом" из Харькова в Киев. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Игра пройдет на Олимпийском стадионе 12 декабря. Изначально матч "Шахтер" – "Лион" должен был пройти в Харькове, где принимает соперников донецкая команда. Но накануне на исполкоме УЕФА было принято решение о том, что матчи под эгидой организации не будут проходить на стадионах городов, где действует военное положение.

"Лион" занимает второе место в группе F, имея в активе семь очков. "Шахтер" идет третьим, набрав пять очков. В случае победы донецкая команда выйдет в плей-офф.

Верховная рада ранее приняла закон об утверждении указа президента "О введении военного положения на Украине". Согласно указу, военное положение вводится сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.