Белый дом ждёт, когда Россия вернётся к соблюдению ДРСМД. Отсчет времени ультиматума уже запущен

Вашингтон запустил отсчет времени на возвращение России к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с 4 декабря. Об этом говорится в справке пресс-службы Госдепартамента.

Её внешнеполитическое ведомство США опубликовало в "Фейсбуке" и на официальном сайте.

Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Он также пообещал, что в этот временной промежуток США не будут производить, испытывать и размещать запрещенные договором вооружения, а далее будут действовать по ситуации.

На ультиматум ответила представитель российского МИДа Мария Захарова. Она заявила, что РФ выполняет условия Договора, и американской стороне об этом известно.

В ноябре Лавров назвал стремление Вашингтона выйти из ДРСМД вызовом безопасности России и Белоруссии. Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора в конце октября. Свой выход из договора Вашингтон обосновал неоднократными нарушениями со стороны России, в том числе в июле 2014 года.