"Россия соблюдает положение ДРСМД и Америке это известно". Мария Захарова ответила на ракетный ультиматум Майка Помпео

Мария Захарова заверила американцев, что Россия соблюдает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Так представитель российского МИДа прокомментировала 4 декабря ультиматум, выдвинутый госсекретарём США Майком Помпео.

«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — цитирует Захарову Lenta.ru .

Ранее во вторник Помпео заявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, если Россия не вернется к его исполнению в течение 60 дней. Он также пообещал, что в этот временной промежуток США не будут производить, испытывать и размещать запрещенные договором вооружения, а «потом посмотрим, что будет».

В ноябре Лавров назвал стремление Вашингтона выйти из ДРСМД вызовом безопасности России и Белоруссии. Дональд Трамп заявил о намерении выйти из Договора в конце октября. Свой выход из договора Вашингтон обосновал неоднократными нарушениями со стороны России, в том числе в июле 2014 года.

Владимир Путин 19 ноября заявил, что Москва не оставит без внимания выход США из ДРСМД. Он напомнил, что выход Америки из договора о противоракетной обороне в 2001 году привел к созданию в России гиперзвукового оружия. Российский лидер считает, что страна не должна позволить втянуть себя в гонку вооружений.