Лидер питерского СКА признан спортсменом года

Олимпийский чемпион-2018, нападающий СКА и сборной России Павел Дацюк стал победителем в номинации "Гордость России" в категории "Спортсмен года" по версии министерства спорта РФ. 40-летний спортсмен в составе национальной команды выиграл хоккейный турнир на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане.

Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Впервые лауреаты Премии были определены путем народного голосования и с учетом мнения Экспертного совета, в состав которого вошли Алина Кабаева, Светлана Журова, Елена Вяльбе, Федор Емельяненко, Александр Карелин и другие известные представители мира спорта.