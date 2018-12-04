Пресса узнала подробности "томоса Украинской церкви". Автокефалии не будет, будет Киевская митрополия

Украинские «Вести» узнали основные девять пунктов устава так называемой «украинской автокефальной церкви», который одобрил завершившийся 29 ноября Синод Константинопольского патриархата.

В частности, в уставе говорится, что украинская церковь «неразрывно связана» с Константинопольским патриархатом, а через него – со всеми остальными церквями. Кроме того, согласно документу, главой православной церкви на Украине может быть только митрополит, а не патриарх. Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Вселенским патриархом.

Устав также предполагает, что Константинопольского патриархат берет на себя и вопрос утверждения статутов церковных единиц. Таким образом, новая украинская церковь не сможет без согласия Священного Синода Константинопольского патриархата утвердить статуты монастырей. Церковь также не сможет самостоятельно канонизировать своих святых — она будет подавать их Константинополю для утверждения.

11 октября президент Украины Петр Порошенко сообщил о принятии Константинополем положительного решения по вопросу предоставления Украинской православной церкви автокефалии. Впоследствии Священный синод РПЦ заявил о прекращении совместного служения с Константинополем и участии в структурах под его председательством.

29 ноября Синод Константинопольского патриархата по итогам заседания одобрил проект устава поместной церкви Украины.