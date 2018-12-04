СКА разгромил «Торпедо», забив шесть шайб

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» во вторник, 4 декабря, в Петербурге. Армейцы с Невы выиграли со счетом 6:0 (0:0, 3:0, 3:0).

Голы у СКА забили Динар Хафизуллин (23 минута), Никита Гусев (25), Андрей Кузьменко (37), Максим Карпов (41), Ярнок Коскрианта (46) и Алексей Бывальцев (57). Гусев и Карпов сделали также по две результативные передачи. Матч на «ноль» отыграл вратарь Игорь Шестеркин, для которого это уже пятая встреча без пропущенных шайб в сезоне.

Теперь на счету СКА 55 очков. Отставание от лидирующего в Западной конференции ЦСКА составляет два очка, при этом у москвичей одна игра в запасе. Следующий матч СКА проведет 6 декабря против «Ак Барса».