В Смольном уличили «Метрострой» в обмане относительно скорости приемки и оплаты работ

Компания «Метрострой» распространила недостоверную информацию о скорости работы профильных учреждений по приемке и оплате выполненных работ на станциях метро «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Южная», сообщили 4 декабря «Фонтанке» в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

В качестве подтверждения своих слов, КРТИ предоставил в распоряжение редакции платежное поручение от 4 декабря 2018 года об оплате 21,8 млн рублей за работы на Фрунзенском радиусе. При этом документацию, необходимую для оплаты, «Метрострой» предоставил 30 ноября 2018 года. В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день других «не закрытых» документов от компании в комитете нет.»

«Заявление КРТИ о якобы недостоверной информации является очередной попыткой увести дискуссию от реальных проблем в сторону популистских заявлений. Мы будем отстаивать свою позицию в юридической плоскости и в рамках открытого диалога с общественностью, — парируют в «Метрострое», —сегодня на рассмотрении заказчика находятся документы, закрывающие выполненные работы и поставленные материалы на сумму более 600 млн. Время каждому заняться своим делом, и перейти от публичного выяснения отношений к своим непосредственным обязанностям».

Тем не менее никаких документов, подтверждающих свою позицию, в компании не предоставили.

Ранее в «Метрострое» заявили, что профильные ведомства принимают выполненные работы слишком медленно и что на данный момент компания ведет строительство в условиях «практически полной остановки работы с документами со стороны КРТИ».