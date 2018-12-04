Керлингиста Крушельницкого дисквалифицировали на четыре года за допинг

Петербургский керлингист Александр Крушельницкий официально дисквалифицирован по решению Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS). Спортсмен отстранен на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт суда.

Крушельницкий так и не смог установить, каким образом в его организм попал мельдоний. Его аргументы о невиновности не получили достоверных доказательств. Всемирная федерация керлинга предлагала двухлетнюю дисквалификацию https://www.fontanka.ru/2018/07/24/045/ , но Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) настояло на четырех годах. Срок отсчитывается с 12 февраля 2018 года.

Решение может быть обжаловано не позднее, чем через 21 день после уведомления о решении.

Напомним, 26 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу о положительной допинг-пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого. Согласно данным CAS, концентрация мельдония в организме спортсмена была в девять раз выше, чем у дисквалифицированной ранее на 15 месяцев Марии Шараповой.

Крушельницкий на Олимпиаде-2018 завоевал бронзу в соревнованиях смешанных пар вместе с Анастасией Брызгаловой. Вскоре после этого стало известно о его положительной допинг-пробе. Россиянин настаивает, что не принимал вещество намеренно. Эксперты подчеркивают, что однократное применение мельдония бессмысленно — его пьют курсом.