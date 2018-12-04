«Дочка» «Алросы» получила от Фонда развития промышленности Петербурга 150 млн рублей

АО «ИЦ «Буревестник», входящий в группу «Алроса», получит льготный займ от Фонда развития промышленности Петербурга. Как сообщили 4 декабря в пресс-службе Смольного, наблюдательный совет фонда под руководством вице-губернатора Сергея Мовчана принял решение выдать компании кредит в размере 150 млн рублей на три года под 3% годовых.

Средства пойдут на закупку оборудования, с помощью которого компания намерена разработать и выпустить технику для обогащения алмазосодержащих руд. Реализация проекта позволит создать на предприятии 92 новых рабочих места и увеличить объем налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 2,6 млрд рублей в 2019-2025 годах.

АО «ИЦ «Буревестник» – крупнейшее в СНГ предприятие по исследованию, разработке и производству рентгеновской аппаратуры для промышленных и научных целей. Является дочерней компанией АК «Алроса». 4 декабря компания запустила новый завод на площадке «Новоорловская» Особой экономической зоны Санкт-Петербурга.

Фонд развития промышленности Петербурга был создан в 2016 году. На сегодня наблюдательный совет одобрил выделение льготных займов на общую сумму 1,58 млрд рублей. Реализация проектов, на которые идут средства фонда, позволит привлечь в экономику города более 7 млрд частных инвестиций.