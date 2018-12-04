Инвестор строительства в устье Смоленки готов сменить участок

В Смольном рассказали о готовности инвестора проекта «Корабли» отказаться от строительства в устье Смоленки. Компания может рассмотреть вариант мены участка.

Как рассказал 4 декабря на встрече с общественными активистами вице-губернатор Игорь Албин, девелопер направил ему соответствующее письмо. 2 декабря защитники парка на Смоленке провели очередной пикет, на котором выразили протест против строительства вместо зон зеленых насаждений.

Проект реализует ООО «Новые территории девелопмент», аффилированное с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича. Компания получила в аренду от города до 2022 года два участка в устье Смоленки по 1,1 га каждый. На этом месте инвестор при помощи «MASTER Девелопмент» Вячеслава Семененко планирует воздвигнуть отель.

В обеих компаниях воздержались от комментариев.

В сентябре комиссия по Генплану одобрила присвоение территории рекреационного статуса, но только для участка 3,2 га, где ранее планировалось строительство Театра песни Аллы Пугачевой. Сменить назначение участков, на которых запланировали строительство отелей, власти отказались.

Ранее глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк в интервью «Фонтанке» отметила, что у проекта может быть отозван статус стратегического.