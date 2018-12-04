Десятиклассник создал школьный профсоюз, чтобы «снести» ЕГЭ. Минпросвет боится баррикад

За день публичной активности 16-летний Леонид Шайдуров из гимназии Петербурга вызвал реакцию федеральных и городских чиновников. Его формально не существующий профсоюз «Ученик» уже наделал больше шуму, чем мощное провластное Российское движение школьников за два года существования.

фото с сайта гимназии № 622 spbschool622.ru

Министерство просвещения официально отреагировало на инициативность петербургского школьника, который объявил о начале коллективной борьбы за ученические права и отмену ЕГЭ. Десятиклассника отчасти поддержал комитет по образованию Петербурга.

Шайдуров учится в «10А» классе 622-й гимназии Выборгского района. Вдохновившись книгами о студенческих профсоюзах и американской практикой, с сентября он начал «подбивать» старшеклассников к созданию похожей организации. Костяк собирался на неформальные встречи. Одну из них, на школьном стадионе, заметила директор 622-й, отличник физической культуры и спорта и почетный работник общего образования Наталья Алексахина. Вызвала активиста на разговор, попросила быть потише и якобы намекнула на отчисление.

Шайдуров понял, что нужна огласка. Ее обеспечил активист профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов. Накануне, 3 декабря, он написал в Facebook пост о гонениях в петербургской гимназии.

За сутки десятиклассник стал известен далеко за пределами Петербурга. Вторая половина 4 декабря – бесконечные встречи.

– Извините, я на записи интервью, перезвоните через полчаса, – ответил Леонид «Фонтанке».

Когда мы созвонились снова, школьник ехал в метро на другую встречу.

– Можем завтра в 10.00, – с деловитым извинением предложил он, но все же нашел время.

По словам Шайдурова, с сентября в его профсоюз «Ученик» записалось под двести человек.

– К концу месяца думаем выйти на 600-700 членов, – уверен он.

План Леонида вряд ли осуществим. Как следует из отчета 622-й, в 2017-2018 учебных годах в гимназии обучались 1194 учеников, из них 577 – в 6-11-х. Для заявленной численности надо охватить и средние классы.

В оргвопросах школьникам, как ни парадоксально, помогает сама гимназия. В ней действует первичная профсоюзная организация педагогов. В ноябре 2015 года она заключила с администрацией трудовой договор, в котором прописаны мельчайшие права и обязанности сторон, в том числе – всевозможные доплаты учителям из бюджета гимназии.

– Мы знаем о существовании педпрофсоюза, но он скорее существует на бумаге, свою работу не выполняет, – рассуждает Шайдуров.

Еще одним подспорьем объединению школьников служит устав гимназии. Пункт 3.23 гласит:

«В целях учета мнения обучающихся, родителей и педагогических работников по вопросам управления образовательным учреждением создаются совет обучающихся, совет родителей, могут действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников».

Собственно, этой опцией Шайдуров первым и воспользовался, хотя устав опубликован на сайте гимназии.

Действующая форма объединения учеников, совет старост, подконтролен администрации, говорит Леонид:

– В него выбирают лояльных директору учеников, самые острые вопросы совет игнорирует.

Противовес административному влиянию могла бы оказывать комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, но в нее ученики не входят. Только педагоги и родители.

Самоорганизация учеников возможна, подтвердил 4 декабря представитель комитета образования Петербурга Даниил Борисов.

«Если общественная деятельность школьника не мешает образовательному процессу, если не нарушается устав школы, если не нарушаются права других детей на получение образования – он может создавать общественную организацию. И такая деятельность не может становиться причиной для отчисления, – говорит он. – Другое дело, если он будет, например, срывать уроки, призвать других детей прогуливать занятия, бойкотировать выполнение заданий учителей – то к нему поэтапно могут приниматься меры педагогического воздействия и дисциплинарные взыскания – замечания, выговоры. И только если все эти меры не возымели действия, обучающийся может быть отчислен. Но это самая крайняя мера».

Шайдуров уверяет, что вмешиваться в учебный процесс профсоюз не собирается. Его план-максимум – отмена ЕГЭ.

– Я выпускаюсь в 2020 году и планирую не сдавать единый госэкзамен, – уточняет он.

Профсоюзная идея десятиклассника дошла до федерального уровня. Министерство просвещения отреагировало своим заявлением:

«Министерство всегда поддерживает инициативность учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало. В этом смысле «баррикады» вряд ли способны привести к какому-либо развитию».

Шайдуров просит чиновников быть спокойными. Он действует по мирным лекалам. Профсоюзу нужен устав – и сейчас его пишут.

В мае 2016 года по эгидой Росмолодежи было зарегистрировано Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, аналог советской пионерии. Председательствует в ней бывший космонавт Сергей Рязанский, исполнительный директор – бывший футболист Денис Клебанов. По официальным данным, членами РДШ «окормлены» более восьми тысяч школ в России. На сайте организации нет раздела, посвященного борьбе учеников за права, так она сотрудничает с администрациями учреждений. Членство в РДШ дает возможность участвовать «в творческих конкурсах, семинарах, тематических слетах, форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах» и так далее.

Глава петербургского отделения РДШ Ирина Журавлева примером Леонида Шайдурова, кажется, не вдохновилась:

«Я сегодня прочитала об этом школьнике, ничего подробно не знаю. Не могу ответить на вопрос, поддерживаю ли я создание профсоюза. Надо изучить этот вопрос. Уставы образовательных учреждений допускают создание любых детских объединений, которые не противоречат закону. Практически в каждой школе действует орган ученического самоуправления, который помогает директору решать определенные вопросы. Мы говорим не про оппозицию администрации, а про взаимодействие. Слово «оппозиция» мне не очень нравится».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»