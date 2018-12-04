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Общество
04.12.2018 20:22
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Десятиклассник создал школьный профсоюз, чтобы «снести» ЕГЭ. Минпросвет боится баррикад

За день публичной активности 16-летний Леонид Шайдуров из гимназии Петербурга вызвал реакцию федеральных и городских чиновников. Его формально не существующий профсоюз «Ученик» уже наделал больше шуму, чем мощное провластное Российское движение школьников за два года существования.

Десятиклассник создал школьный профсоюз, чтобы «снести» ЕГЭ. Минпросвет боится баррикад

фото с сайта гимназии № 622 spbschool622.ru

Министерство просвещения официально отреагировало на инициативность петербургского школьника, который объявил о начале коллективной борьбы за ученические права и отмену ЕГЭ. Десятиклассника отчасти поддержал комитет по образованию Петербурга.

Шайдуров учится в «10А» классе 622-й гимназии Выборгского района. Вдохновившись книгами о студенческих профсоюзах и американской практикой, с сентября он начал «подбивать» старшеклассников к созданию похожей организации. Костяк собирался на неформальные встречи. Одну из них, на школьном стадионе, заметила директор 622-й, отличник физической культуры и спорта и почетный работник общего образования Наталья Алексахина. Вызвала активиста на разговор, попросила быть потише и якобы намекнула на отчисление.

Шайдуров понял, что нужна огласка. Ее обеспечил активист профсоюза работников образования «Учитель» Андрей Демидов. Накануне, 3 декабря, он написал в Facebook пост о гонениях в петербургской гимназии.

За сутки десятиклассник стал известен далеко за пределами Петербурга. Вторая половина 4 декабря – бесконечные встречи.

– Извините, я на записи интервью, перезвоните через полчаса, – ответил Леонид «Фонтанке».

Когда мы созвонились снова, школьник ехал в метро на другую встречу.

– Можем завтра в 10.00, – с деловитым извинением предложил он, но все же нашел время.

По словам Шайдурова, с сентября в его профсоюз «Ученик» записалось под двести человек.

– К концу месяца думаем выйти на 600-700 членов, – уверен он.

План Леонида вряд ли осуществим. Как следует из отчета 622-й, в 2017-2018 учебных годах в гимназии обучались 1194 учеников, из них 577 – в 6-11-х. Для заявленной численности надо охватить и средние классы.

В оргвопросах школьникам, как ни парадоксально, помогает сама гимназия. В ней действует первичная профсоюзная организация педагогов. В ноябре 2015 года она заключила с администрацией трудовой договор, в котором прописаны мельчайшие права и обязанности сторон, в том числе – всевозможные доплаты учителям из бюджета гимназии.

– Мы знаем о существовании педпрофсоюза, но он скорее существует на бумаге, свою работу не выполняет, – рассуждает Шайдуров.

Еще одним подспорьем объединению школьников служит устав гимназии. Пункт 3.23 гласит:

«В целях учета мнения обучающихся, родителей и педагогических работников по вопросам управления образовательным учреждением создаются совет обучающихся, совет родителей, могут действовать профессиональные союзы обучающихся и (или) работников».

Собственно, этой опцией Шайдуров первым и воспользовался, хотя устав опубликован на сайте гимназии.

Действующая форма объединения учеников, совет старост, подконтролен администрации, говорит Леонид:

– В него выбирают лояльных директору учеников, самые острые вопросы совет игнорирует.

Противовес административному влиянию могла бы оказывать комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, но в нее ученики не входят. Только педагоги и родители.

Самоорганизация учеников возможна, подтвердил 4 декабря представитель комитета образования Петербурга Даниил Борисов.

«Если общественная деятельность школьника не мешает образовательному процессу, если не нарушается устав школы, если не нарушаются права других детей на получение образования – он может создавать общественную организацию. И такая деятельность не может становиться причиной для отчисления, – говорит он. – Другое дело, если он будет, например, срывать уроки, призвать других детей прогуливать занятия, бойкотировать выполнение заданий учителей – то к нему поэтапно могут приниматься меры педагогического воздействия и дисциплинарные взыскания – замечания, выговоры. И только если все эти меры не возымели действия, обучающийся может быть отчислен. Но это самая крайняя мера».

Шайдуров уверяет, что вмешиваться в учебный процесс профсоюз не собирается. Его план-максимум – отмена ЕГЭ.

– Я выпускаюсь в 2020 году и планирую не сдавать единый госэкзамен, – уточняет он.

Профсоюзная идея десятиклассника дошла до федерального уровня. Министерство просвещения отреагировало своим заявлением:

«Министерство всегда поддерживает инициативность учащихся во всех аспектах образовательной деятельности, если она несет в себе созидательное, а не деструктивное начало. В этом смысле «баррикады» вряд ли способны привести к какому-либо развитию».

Шайдуров просит чиновников быть спокойными. Он действует по мирным лекалам. Профсоюзу нужен устав – и сейчас его пишут.

В мае 2016 года по эгидой Росмолодежи было зарегистрировано Российское движение школьников (РДШ) – общественно-государственная детско-юношеская организация, аналог советской пионерии. Председательствует в ней бывший космонавт Сергей Рязанский, исполнительный директор – бывший футболист Денис Клебанов. По официальным данным, членами РДШ «окормлены» более восьми тысяч школ в России. На сайте организации нет раздела, посвященного борьбе учеников за права, так она сотрудничает с администрациями учреждений. Членство в РДШ дает возможность участвовать «в творческих конкурсах, семинарах, тематических слетах, форумах, фестивалях, посещать детские оздоровительные лагеря, заниматься добровольческой деятельностью, встречаться с интересными людьми, заниматься в военно-патриотических клубах» и так далее.

Глава петербургского отделения РДШ Ирина Журавлева примером Леонида Шайдурова, кажется, не вдохновилась:

«Я сегодня прочитала об этом школьнике, ничего подробно не знаю. Не могу ответить на вопрос, поддерживаю ли я создание профсоюза. Надо изучить этот вопрос. Уставы образовательных учреждений допускают создание любых детских объединений, которые не противоречат закону. Практически в каждой школе действует орган ученического самоуправления, который помогает директору решать определенные вопросы. Мы говорим не про оппозицию администрации, а про взаимодействие. Слово «оппозиция» мне не очень нравится».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»

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