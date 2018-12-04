«Это лишь предварительные итоги». Валерий Фадеев заявил, что решение о доименовании аэропортов будет принимать Путин, а Петербург ждёт второй тур

Итоги конкурса «Великие имена России», оглашенные в эфире телеканала «Россия-1», всего лишь предварительные. Окончательное решение о доименовании отечественных аэропортов будет принимать президент Владимир Путин.

Об этом 4 декабря заявил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев. Он также добавил, что такие города как Петербург и Воронеж, которые «отобрали» друг у друга имена великих, ждёт второй тур.

Итоги конкурса, в котором выбирались дополнительные имена для российских гаваней, были подведены во вторник вечером. В Петербурге уверенную победу одержал Пётр I Великий, однако, больше голосов этот претендент набрал в Воронеже. Таким образом, победителем в городе на Неве стал полководец Александр Невский.

В голосовании на выбор имён для 47 аэропортов приняли участие свыше 5 миллионов человек. Сколько в конечном итоге будет стоит бюджету процесс доименования воздушных гаваней, пока не ясно. Министр культуры Владимир Мединский проигнорировал вопрос, заданный в прямом эфире.

Конкурс не обошёлся без скандалов. Дискуссии вызвало отсутствие имени рок-музыканта Егора Летова в шорт-листе Омска. Мединский назвал его поклонников маргиналами. Другая история гражданского сопротивления произошла в Калининграде, где в финальном голосовании лидировал Кант, из-за чего несогласные облили памятник ему розовой краской. К слову, по итогам голосования здесь победила императрица Елизавета Петровна.