Смольный усомнился в проекте по мусоропереработке в Каменке

Глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк считает, что в бюджете нет средств для строительства мусороперерабатывающего завода в Каменке на условиях государственно-частного партнерства. Инвестор должен представить финансовую модель до 15 декабря.

«Соглашение по ГЧП в силу не вступило, пока никто никому не должен. Если до 15 декабря город с инвестором не достигнет договоренности по неурегулированным вопросам, и мы не запустим соглашение — на этом все, – рассказала Бабюк в интервью «Фонтанке». – По моим личным ощущениям, вряд ли мы договоримся. Дело не только в участке, но и в отсутствии лишних денег в бюджете. Думаю, что в существующих условиях этот проект реализован не будет».

Инвестором выступает ООО «Левашово. Мусоропереработка. Проект», дочернее предприятие греческого консорциума Helector S.A. – Aktor Concessions S.A. – AKTOR S.A. Изначально соглашение заключили еще в 2011 году, однако затем оно утратило актуальность и проект был заморожен. К идее строительства город вернулся в 2018 году, соглашение при этом требуется откорректировать. Сообщалось, что в случае строительства предприятия ему присвоят I класс опасности, а мощность переработки составит 350 тысяч тонн в год. Стоимость строительства оценивалась в 300 млн евро, при этом предусматривались ежегодные платежи со стороны города в рамках обеспечения минимального гарантированного дохода инвестора.

О других крупных проектах, таких как реконструкция СКК, строительство аэроэкспресса и Восточного скоростного диаметра, читайте в интервью Ирины Бабюк «Фонтанке».