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Общество
04.12.2018 19:52
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Петербургскому аэропорту достался Александр Невский, Петра Великого урвал Воронеж

Имя Александра Невского выбрано в качестве официального дополнения для петербургского аэропорта «Пулково». Итоги конкурса «Великие имена России» были оглашены в прямом эфире телеканала «Россия-1» 4 декабря.

В качестве второго названия для аэропорта города на Неве гражданам страны предложили Петра I Великого, поэта Александра Пушкина и полководца Александра Невского. В голосовании лидировал основатель города на Неве, но в Воронеже он набрал больше голосов, поэтому в честь Петра назовут воронежский аэропорт. За воздушную гавань имени Невского в Петербурге проголосовали почти 43 тысячи человек.

Сколько будет стоит бюджету процесс доименования аэропортов, пока не ясно. Министр культуры Владимир Мединский проигнорировал вопрос, заданный в прямом эфире.

С 11 октября в России проходил финальный тур конкурса «Великие имена России». В голосовании приняли участие свыше пяти миллионов человек. Каждый житель России мог выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя». В шорт-лист вошло 124 имени выдающихся людей.

Конкурс не обошёлся без скандалов. Так, в список не попал рок-музыкант, основатель группы «Гражданская оборона» Егор Летов. Часть омичей хотела видеть его имя на посадочных талонах. Минкульт России отказался поддержать инициативу. Между министром Владимиром Мединским и ценителями творчества лидера «Гражданской обороны» разгорелась заочная полемика с упрёками в маргинальности. Кроме того, споры разгорелись и вокруг лётчика – исследователя Арктики Ивана Папанина, который до войны руководил Крымской ЧК, сотрудниками которой было расстреляно свыше 30 тысяч человек. Другая история гражданского сопротивления произошла в Калининграде, где в финальном голосовании лидировал Кант, из-за чего несогласные облили памятник ему розовой краской.


© Фонтанка.Ру

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