За копирование творчества Бэнкси житель Петербурга получил 100 часов обязательных работ

В Петербурге суд обязал активиста движения «Время» Тимура Расулова поработать на благо города за нарушение правил уличной акции. Одиночный пикет на ступеньках Конституционного суда сопровождался имитацией творчества художника Бэнкси.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Октябрьский суд 4 декабря признал Расулова виновным по статье 20.2 КоАП за нарушение установленного порядка пикетирования. Акцию он провел 10 октября на ступенях Конституционного суда. Ее суть заключалась в автоматической резке картины с изображением Конституции. Перфоманс так и назывался: «Исчезающая Конституция Российской Федерации».

Расулов использовал тот же прием, что и художник Бэнкси со своей картиной «Девочка с шаром». Она была изрезана шредером после продажи на аукционе Sotheby’s.

Суд оценил плагиат Расулова в сто часов обязательных работ. Ранее его задерживали fontanka.ru/2018/05/08/014/ за повешенных на Марсовом поле кукол.