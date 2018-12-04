Петербург официально признали мировой культурной столицей. За это звание он боролся с Парижем, Римом и Лондоном

Петербург стал победителем престижной туристической премии World Travel Awards в номинации «главный культурный город мира» (World's Leading Cultural City Destination 2018), следует из информации, размещенной на сайте проекта.

За это звание он соперничал с такими направлениями, как Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Кито, Рио-де-Жанейро, Рим, Сидней, Венеция. Ранее Петербург признавали мировой культурной столицей в 2016 и 2017 годах.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «туристического "Оскара"». Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса, гражданской авиации. Торжественное подведение итогов 2018 года прошло в Лиссабоне 1 декабря.

Ранее в 2018 году Северная столица получила титул самого привлекательного города для круизов в Европе и лучшим культурно-туристическим направлением в Европе.