"Зенит" получит от ФИФА 1,8 млн долларов за мундиаль. Больше других российских клубов

Сине-бело-голубым удалось заработать на минувшем чемпионате мира по футболу больше, чем какому-либо другому российскому клубу. Международная федерация футбола (ФИФА) распределит 209 миллионов долларов среди 416 клубов, футболисты которых играли на чемпионате мира 2018 года.

Российским командам из этой суммы достанется 10,3 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте ФИФА 4 декабря.

Из числа российских команд наибольшую сумму получит «Зенит» — 1,825 миллиона долларов. ФИФА выплатит ЦСКА 1,774 млн долларов, «Локомотиву» – 1,673 млн. Суммы были определены исходя из числа игроков, которые играли на чемпионате мира. Петербуржцы делегировали на мундиаль 7 игроков. Шестеро из них игроки сборной России: вратарь Андрей Лунев; защитник – Игорь Смольников; полузащитники Александр Ерохин, Далер Кузяев, Юрий Жирков; нападающий Артем Дзюба (в весенней части чемпионата на правах аренды защищал цвета тульского «Арсенала»). Седьмой – защитник Бранислав Иванович – игрок сборной Сербии.

Наибольшее число игроков, сыгравших на мундиале, на клубном уровне выступают за грандов европейского футбола: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Тоттенхэм» (Англия), «Барселону», «Реал», «Атлетико» (Испания), «Ювентус» (Италия), ПСЖ и «Монако» (Франция). Эти клубы получат от 2,9 до 5 миллионов долларов.

Мундиаль проходил летом 2018 года. Матчи турнира приняли 11 российских городов и 12 стадионов. Победителем стала сборная Франции, в финале обыгравшая национальную команду Хорватии со счетом 4:2.