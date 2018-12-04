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04.12.2018 19:12
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"Полицейские просят не снимать собак на фото". В Саратове ищут бомбу и наркотики на концерте IC3PEAK

В клуб "Мой бар" в Саратове, где сегодня должна выступить московская группа IC3PEAK, пришли полицейские с собаками. Силовики ищут взрывчатку и наркотики, рассказала "Фонтанке" вокалистка группы Анастасия Креслина.

"Одна собака уже все осмотрела, но им мало. Ждут вторую. Короче, опять тянут время. Полицейские просят не снимать собак на фото", – сообщила участница IC3PEAK.

При этом музыканты успели отстроить аппаратуру до появления силовиков. Концерт был намечен на 18:00.

Ранее музыкантам сорвали несколько концертов в разных российских городах. В Новосибирске 2 декабря музыканты были задержаны полицией сразу после выхода из поезда. Им угрожали «подбросить наркотики». Однако после вмешательства адвоката музыкантов отпустили, и концерт состоялся в неафишируемом месте. Все время пребывания группы в Перми 27 ноября их сопровождали люди в штатском.

В Саратове ищут бомбу и наркотики на концерте IC3PEAK

Группу обвиняют в том, что их тексты пропагандируют суицид и наркотики. В их текстах действительно упоминаются такие термины, как "наркотики" и "смерть". Однако о том, что какие-либо эксперты нашли в песнях IC3PEAK призывы, побуждающие к действиям, не сообщалось. Их клипы и песни не признавались экстремистскими.

В интервью "Фонтанке" музыканты заявили, что не намерены отказываться от гастролей, несмотря на давление. Искать скрытый смысл регулярных срывов концертов в "намеренном провоцировании молодёжи на протест" участники IC3PEAK не склонны.

"Слишком сложная многоходовочка. Теория заговора. Скорее, это просто ошибка власти. Да, грубоватая", – сказал участник группы Николай Костылев.

По данным СМИ, преследования модных молодёжных групп этой осенью могут быть связаны с расстрелом учащихся в керченском колледже и самоподрывом анархиста в ФСБ Архангельска – якобы Центр "Э" МВД и ФСБ собирали сведения о популярной у радикальной молодежи музыке и составили "черный список" исполнителей, чьи выступления "нежелательны". Сегодня стало известно, что к проверкам законности публичного упоминания названий групп подключилась Антимонопольная служба.

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