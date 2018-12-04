Предприниматель оспорил отказ петербургского УФАС рассматривать жалобу о незаконности арендных договоров в крематории из-за истечения сроков давности

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 4 декабря отменил отказ петербургского УФАС возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства при заключении арендных договоров помещений в морге городского крематория.

В антимонопольное ведомство обращался предприниматель из Псковской области Вадим Усов в апреле 2017 года. Бизнесмен счел нарушением Закона «О защите конкуренции» договоры аренды, благодаря которым подведомственное городскому Комитету по здравоохранению ГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» пользуется помещениями данного морга.

БСМЭ арендует их у частного ООО «Р.И.П.», которое в свою очередь арендует их у подведомственного Комитету по потребительскому рынку ГУП «Ритуальные услуги». Последнее управляет имуществом петербургского крематория. Все арендные договоры заключены в прошлом десятилетии, после чего неоднократно пролонгировались без проведения конкурсных процедур. Заявитель настаивал на том, что этим нарушено антимонопольное законодательство, но петербургское УФАС отказалось рассматривать его жалобу, ссылаясь на истечение 3-летнего срока давности с момента заключения спорных договоров до момента обращения Вадима Усова. Официальный отказ бизнесмен получил в марте 2018 года – его он и обжаловал в арбитражном суде.

Несколько недель назад вопросом бесконкурсного продления старых договоров аренды государственного имущества занимался Верховный суд России, который констатировал недопустимость такой практики. Это произошло в рамках еще одного спора в сфере петербургского похоронного бизнеса – в 2014 году ООО «Похоронная служба» попыталось арендовать помещение в морге Городской больницы № 33, но не смогла – администрация заведения продлила старый договор аренды с другим контрагентом.

Если вынесенное 4 декабря решение арбитражного суда вступит в законную силу, то петербургскому УФАС придется вернуться к рассмотрению данного вопроса. На сегодняшний день, по сведениям «Фонтанки», конфигурация взаимоотношений юридических лиц в городском морге остается такой же.

Оба конфликта касаются не только морга городского крематория, они имеют отношение к похоронному бизнесу Петербурга в целом. «Фонтанка» описывала эту историю – за позиции в данном секторе бизнеса с годовым оборотом не менее 1 миллиарда рублей борются две бизнес-группы, одна из которых связана с миллиардерами Игорем Минаковым и Валерием Ларькиным, другая – с известным в похоронной отрасли бизнесменом Маратом Дрейзиным.

Выигравший 4 декабря судебный процесс Вадим Усов относится к бизнес-группе Марата Дрейзина.