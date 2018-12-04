В режиме «дня жестянщика»: ГИБДД предупреждает, что на дорогах Петербурга сложно

В Санкт-Петербурге вечером 4 декабря сложная дорожная обстановка: снег, на дорогах местами гололедица и «снежная каша». УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области просит водителей быть предельно внимательными и аккуратными.

Число ДТП растёт, экипажи работают в режиме «день жестянщика», сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на ГИБДД. Самые типичные аварии – заносы и несоблюдение дистанции. Пешеходам тоже нелегко: скользко и на тротуарах, и на ступеньках.

Загруженность улиц «Яндекс» оценивает в обычные для этого времени 8 баллов. Один из самых проблемных участков – Краснопутиловская улица, где из-за закрытого железнодорожного переезда у улицы Червонного Казачества автомобильный транспорт встал больше чем на час. Пробка растянулась и на проспект Стачек.

Автомобилисты в разговорчиках «Яндекса» уже поздравляют друг друга с Новым годом, советуют ходить пешком, обустраивают личную жизнь, обдумывают, не родить ли прямо в пробке, и предлагают повысить цены на бензин до 300 рублей.

Сегодня и в ближайшие дни в нашем регионе наблюдаются «температурные качели», то есть колебания от минуса к плюсу и обратно, что провоцирует возникновение гололедицы. Дорожники накануне сообщали о готовности к работе в таких сложных условиях и напоминали телефоны «горячих линий».