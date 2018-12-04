Трамп вспомнил о тёплом обеде с президентом Си. И объявил о старте торговых переговоров с Китаем

Президент США Дональд Трамп 4 декабря в своём Twitter объявил о начале торговых переговоров с Китаем.

"Переговоры с Китаем уже начались. Если всё будет нормально, они закончатся в течение 90 дней со дня нашего замечательного и очень теплого обеда с президентом Си (Цзиньпином) в Аргентине", — заявил американский лидер.

The negotiations with China have already started. Unless extended, they will end 90 days from the date of our wonderful and very warm dinner with President Xi in Argentina. Bob Lighthizer will be working closely with Steve Mnuchin, Larry Kudlow, Wilbur Ross and Peter Navarro..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 декабря 2018 г.

Он добавил, что вести их с американской стороны будет торговый представитель США Роберт Лайтхазер, который будет тесно сотрудничать с министром финансов Стивом Мнучиным, советником по экономике президента США Ларри Кудлоу, министром торговли Уилбуром Россом и ещё одним консультантом по экономике — Питером Наварро.

Результаты переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые формально состоялись уже после окончания саммита "Большой двадцатки" в Аргентине, считают самым важным итогом встречи. Лидеры договорились приостановить торговую войну — не вводить дополнительных тарифов после 1 января. Что будет со старыми ограничительными пошлинами, впрочем, не уточняется.